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19:06   7 Августа 2019
Весь мир

Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту

Израильский министр энергетики и водных ресурсов Юваль Штайниц в среду, 7 августа, после конференции по энергетике, сообщил, что Иерусалим в ближайшее время начнет поставки газа в Египет. По его словам, израильский газ скоро пойдет на экспорт.

«Примерно через месяц с сегодняшнего дня, через несколько недель», — добавил министр.

Штайниц назвал «как никогда хорошим» сотрудничество с Грецией и с Кипром, а в области энергетики — крайне важным, открывающим новые возможности для экспорта газа. Газопровод Восточного Средиземноморья EastMed важен не только для Израиля, но и для европейских стран.

«Для энергетической независимости, диверсификации поставок», — объяснил Штайниц.

Министр энергетики и водных ресурсов Израиля напомнил, что EastMed поддерживает американская сторона, поэтому проект становится многосторонним. Создали газовый форум Восточного Средиземноморья (EMGF) со штаб-квартирой в Каире.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #египет #газ #израиль

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