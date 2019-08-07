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18:41   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Представить штаба бывшего киргизского лидера в среду, 7 августа, сообщил, что несколько спецназовцев вплотную подобрались к дому Алмазбека Атамбаева. По его словам, слышались выстрелы.

Предварительно, в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии пострадали десять человек, в том числе журналист, передает ТАСС. Сторонники Алмазбека Атамбаева по-прежнему сопротивляются и противостоят сотрудникам спецподраздлений, которые прибыли для задержания бывшего президента.

Киргизский парламент 27 июня лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса бывшего президента, что позволило привлечь его к уголовной ответственности.  Алмазбека Атамбаева в ходе операции задержали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#задержание #киргизия #президент #общество

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