Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии
Представить штаба бывшего киргизского лидера в среду, 7 августа, сообщил, что несколько спецназовцев вплотную подобрались к дому Алмазбека Атамбаева. По его словам, слышались выстрелы.
Предварительно, в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии пострадали десять человек, в том числе журналист, передает ТАСС. Сторонники Алмазбека Атамбаева по-прежнему сопротивляются и противостоят сотрудникам спецподраздлений, которые прибыли для задержания бывшего президента.
Киргизский парламент 27 июня лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса бывшего президента, что позволило привлечь его к уголовной ответственности. Алмазбека Атамбаева в ходе операции задержали.
Сотрудники спецназа ведут огонь в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в ходе специальной операции по его задержанию. Имеются раненые.#Киргизия #Атамбаев pic.twitter.com/9cNJ38AEb9— Военный обозреватель (@Milcolumnist) 7 августа 2019 г.