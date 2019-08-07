«Независимая» фирма «состряпала» Соболь заключение о подписях за пять миллионов рублей

ЦИК окончательно отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь в связи с обнаружением в ее подписных листах недопустимого количества брака. Почерковеды МВД признали недействительными 616 подписей за юристку ФБК.

В ходе заседания Соболь устроила истерику, потому как ранее заказала частную экспертизу копий своих подписных листов, за что заплатила крупную сумму. ФАН провел расследование, которое указало, что Соболь заплатила за такую важную процедуру непрофессионалам.

На заседании рабочей группы глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что на экспертизу, которую заказала Соболь, должно было уйти в среднем около 3,5 миллиона рублей - 11,5 тысяч рублей за первую подпись и по пять тысяч рублей за каждую следующую. Она также подчеркнула, что для вынесения заключения нужны оригиналы документов.

Известно, что Соболь заказала исследование в ООО «Версия». Как выяснил ФАН, данная организация оценивает свои услуги гораздо дороже - от 35 тысяч рублей за первую подпись и по восемь за каждую следующую в списке.

Если учесть, что у Соболь 616 забракованных подписей, то получается, что она потратила на экспертизу более пяти миллионов рублей. Также странным является тот факт, что эксперты Соболь справились с проверкой ее подписей за два дня, однако на такой объем работы должно было уйти семь дней. То есть, Соболь наверняка пришлось доплатить за «срочный» заказ, отмечает СМИ.

Немаловажно и то, почему Соболь обратилась к «Версии» — это единственная фирма, которая готова работать с копиями документов, ведь бывшая кандидатка предоставила им именно копии, а не оригиналы.

Работая с копиями, «Версия» формально закон не нарушает, отмечает ФАН, но настоящие эксперты никогда не возьмутся делать экспертизу по копиям - слишком много тонкостей и подводных камней, которые могут помешать установлению подлинности подписи.

СМИ также узнало, что бюро «Версия» открыли судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев и эксперт Станислав Шаповалов. Исходя из их опыта работы, образования и характеристик следует, что при экспертизе они используют методики МВД. Как и все их бюро.

Однако Соболь ранее утверждала, что методики МВД неправильные и ее эксперты работают по «правильным» методикам. Вероятно, суть заключается в том, что ее независимым экспертам пришлось работать с копиями документов, отмечает ФАН.

То, что «Версия» работает с копиями, уже сказалось на их репутации - арбитражные суды уже несколько раз высказывали недоверие к качеству проведенной специалистами этой фирмы экспертизы. Да и в сети полно не самых положительных отзывов:

Непонятно, почему Соболь выбросила на ветер 5 миллионов рублей, не ознакомившись с отзывами об этой фирме. А, может, просто искала контору, готовую за два дня состряпать нужное ей заключение?