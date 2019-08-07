Науседа утвердил новый состав правительства Литвы

Литовский лидер Гитанас Науседа в среду, 7 августа, сообщил, что подписал указ, который утверждает новый состав кабинета министров. После инаугурации президента прежнее правительство сложило полномочия, а так называемую «отставку вежливости» предусмотрели в конституции Литвы.

«Цель правительства — обеспечить прозрачность и преемственность», — добавил Науседы.

По его словам, до следующих парламентских выборов осталось немного времени, поэтому работу нужно завершить. Пост министра транспорта и связи занял Ярослав Наркевич, сельского хозяйства — Андрюс Палионис, а внутренних дел — Рита Тамашунене. Остальных глав ведомств оставили на прежних местах.

Президент Литвы подтвердил официальное назначение Виргиниюса Синкявичюса на пост европейского комиссара от республики. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис отмечал, что страна претендует на портфели комиссаров по энергетике, экономике или охране внешних границ в Европейской комиссии.