Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить результаты работы переговоров в «нормандском формате» с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи 19 августа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Елисейским дворцом.

Такое решение принял Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, прошедшей 7 августа. Французский президент заверил украинского коллегу, что Франция полностью готова для достижения конкретных результатов в «нормандских» переговорах.

«Он (Макрон) сказал, что этот вопрос будет включен в повестку дня его переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 19 августа», — сказано в документе.

Ранее президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» собраться для согласования шагов, которые могли бы решить конфликт на востоке страны. Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили возможность переговоров в «нормандском формате», кроме того украинская сторона планирует диалог на эту тему и с канцлером Германии Ангелой Меркель.