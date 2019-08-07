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Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»
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Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

 Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»
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 Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»
18:32   7 Августа 2019
Весь мир

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить результаты работы переговоров в «нормандском формате» с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи 19 августа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Елисейским дворцом.

Такое решение принял Макрон после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, прошедшей 7 августа. Французский президент заверил украинского коллегу, что  Франция полностью готова для достижения конкретных результатов в «нормандских» переговорах.

«Он (Макрон) сказал, что этот вопрос будет включен в повестку дня его переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 19 августа», — сказано в документе.

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Ранее президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» собраться для согласования шагов, которые могли бы решить конфликт на востоке страны. Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили возможность переговоров в «нормандском формате», кроме того украинская сторона планирует диалог на эту тему и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Автор: Тимофей Булочкин
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