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 Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области

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18:18   7 Августа 2019
Россия

Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области

Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области

Вертолеты российского оборонного ведомства Ми-8 за сутки сбросили 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области.

Об этом проинформировали в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Отмечается, что ять вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами сделали 9 вылетов и сбросили 265 тонн на очаги открытого возгорания в тайге на территории Иркутской области.

Вертолеты вылетали с полевого аэродрома, расположенного в населенном пункте Усть-Кут. Они совершали вылеты к зонам пожаров, расположенных от места дислокации на расстоянии от 100 до 180 километров.

На сегодняшний день вертолеты МО РФ сбросили на горящие леса в Красноярском крае и Иркутской области 8159 тысяч тонн воды. Им удалось ликвидировать лесные пожары на территории около одного миллиона гектаров.

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Автор: Ольга Шпакова
#минобороны рф #тайга #лесные пожары #пожары в сибири

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