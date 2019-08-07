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18:29   7 Августа 2019
Россия

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Врански засветился на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты у Горизбиркома 31 июля. Внезапное превращение градозащитника в оппозиционного политика и его попытка выдвинуться в губернаторы заставили «Невские новости» внимательно изучить биографию этого персонажа.

Бывший логист, ныне безработный и бескорыстный активист может иметь близкие контакты с экс-командой Смольного и несколькими депутатами ЗакСа. По его собственным словам, вопросами градозащиты и благоустройства он заинтересовался в 2011 году. В 2012 году Врански уволился из «Би-джи групп», где работал логистом, и основал движение «Красивый Петербург». 

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

По-настоящему «Красивый Петербург» развернулся во времена вице-губернаторства Игоря Албина — Врански и чиновник Смольного весьма плодотворно работали в городе. Врански не отрицал некий «прямой телефон в Смольном», куда он сообщал о выявленных нарушениях. Он с удовольствием выкладывал в соцетях фото с заседаний вместе с Албиным. Как отмечает издание, это вызывало негативную реакцию со стороны остальных оппозиционеров.

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Гендиректор строительной компании Воин-В  сообщил «Невским новостям», что когда Албин был вице-губернатором, депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Сергей Никешин, Алексей Ковалев и Вячеслав Нотяг шантажировали застройщиков. Они «продавали» право спокойно заниматься бизнесом. Врански также активно «кошмарил» строителей — он принимал участие в многочисленных пикетах на Ульянке. 

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Нынешний врио Петербурга Александр Беглов пришел в Смольный в 2018 году. Тогда же Албин потерял вице-губернаторское кресло. Впрочем, Врански оставался не у дел недолго: бросил работу уборщиком в ТСЖ и сменил градозащитную активность на политическую. Интересно, что Врански официально нигде не работает. «Красивый Петербург» собирает донаты со сторонников, публикуя отчеты. Суммы копеечные — в 2018 году им пожертвовали чуть больше 13 тысяч рублей.

Врански владеет недешевой квартирой в ЖК «Манхэттен» с 2011 года, когда еще работал логистом. Сейчас он активно поддерживает кампанию депутата Максима Резника против нынешней команды Смольного, без него не обходится ни один митинг оппозиции, он даже сам пробовал выдвинуться в кандидаты на губернаторский пост, но потом передумал.

vk.com/Красимир Врански

Непонятно, как бросивший работу ради деятельности общественника человек смог заработать на квартиру в недешевом доме. Издание не исключает, что вся градозащитная и околополитическая деятельность Врански —  отработка дорогого «подарка» от важных людей.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #резник #албин #врански

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