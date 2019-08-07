Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Представитель главного метеорологического управления Японии в среду, 7 августа, сообщил, что извержению вулкана Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, присвоили третий номер опасности из пяти. По его словам, местным жителям и туристам порекомендовали не приближаться к вулкану.

Также Асама, котрый находится в 140 километрах от Токио на границе префектур Гумма и Нагано, выбросил пепел и дым в среду, 6 августа, на высоту 1,8-2 тысячи метров​​​. Информация об ущербе и пострадавших еще не поступала. Эвакуацию не объявляли.

Японское правительство в связи с извержением создало координационный кризисный центр при канцелярии премьер-министра. В 2015 году метеорологи фиксировали выброс пепла из кратера вулкана, а в 2009 году Асама выбросил пепел на высоту двух тысяч метров.