Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

 Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области

Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области
Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

 Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»
Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту

 Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»
Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

Петербурский активист Врански лоббировал интересы Албина и запугивал застройщиков

 Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области

Авиация Минобороны за сутки сбросила 265 тонн воды на горящий лес в Иркутской области
Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Десять человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

 Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»
Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту

 Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»

Макрон намерен обсудить с Путиным результаты «нормандского формата»
17:42   7 Августа 2019
Россия

Горевший военный склад под Ачинском больше не опасен

Горевший военный склад под Ачинском больше не опасен

Склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар, больше не несет угрозы населению. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, опасность полностью ликвидирована.

«Обстановка управляемая, находится под контролем. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может», — цитирует Булгакова РИА Новости

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь потушили 6 августа, тогда же сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.

По данным Следственного комитета, восемь человек пострадали, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #склад #ачинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...