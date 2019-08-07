Горевший военный склад под Ачинском больше не опасен

Склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, где произошел пожар, больше не несет угрозы населению. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, опасность полностью ликвидирована.

«Обстановка управляемая, находится под контролем. Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению он принести больше не может», — цитирует Булгакова РИА Новости

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь потушили 6 августа, тогда же сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.

По данным Следственного комитета, восемь человек пострадали, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.