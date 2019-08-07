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17:45   7 Августа 2019
Россия

Минтруд объяснил причину частичного неисполнения проекта «Старшее поколение»

Минтруд объяснил причину частичного неисполнения проекта «Старшее поколение»

Министерство труда заявило, что федеральный проект «Старшее поколение» не был реализован в некоторых субъектах России из-за долгого заключения контрактов региональными властями.

Глава Минтруда Максим Топилин поручил 29 июля исполнительным властям регионов обеспечить «немедленное заключение контрактов» на обучающие мероприятия для старшего поколения. При этом в ведомстве отметили общий рост профессионального образования для россиян предпенсионного возраста.

«Всего в 2019 году планируется обучить 75 тыс. человек. При этом ожидается, что в ряде регионов (Псковская, Пензенская, Рязанская, Ростовская области, республики Крым, Марий Эл, Татарстан, Мордовия и некоторых других) показатели по численности переобученных предпенсионеров будут превышены. Таким образом, все желающие смогут пройти переобучение», — сообщили в Минтруде, цитирует ТАСС.

Минтруд объяснил причину частичного неисполнения проекта «Старшее поколение»

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнительные власти регионов за недостаточную дисциплину по выполнению национальных проектов, порученных президентом Владимиром Путиным.

В мае глава РФ поручил правительству следить за реализацией нацпроектов не только на федеральном уровне, но и в регионах.

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Автор: Тимофей Булочкин
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