Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Глава американской торговой палаты Алексис Родзянко в среду, 7 августа, сообщил, что объявивший об отставке с 3 октября посол США в РФ Джон Хантсман оберегал деловые отношения Вашингтона и Москвы. По его словам, посол старался улучшить диалог стран особенно с точки зрения бизнеса.

«И от нас ему большое спасибо за это», — добавил глава AmCham.

Алексис Родзянко в комментарии «360» отметил, что у Джона Хантсмана довольно внушительный политический вес в США, потому что он — действующий политик с политическим капиталом. Поэтому Хантсман не только мог влиять на политику Вашингтона по отношению к Москве, но и влиял.

Глава американской торговой палаты назвал внимательным и хорошим слушателем Джона Хантсмана. По его словам, американский дипломат "очень хорошо думает", поэтому высоко ценится как человек, политик и посол в РФ.