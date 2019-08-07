Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга скончавшейся накануне фэшн-директора ЦУМ Аллы Вербер Алена Кравец заявила, что причиной смерти бизнесвумен может быть отравление. Такую криминальную версию Кравец выдвинула в беседе с порталом Дни.ру

По ее словам, Вербер была топ-менеджером ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге, где крутились огромные суммы, поэтому у нее всегда были завистники и недруги.

«Ее отравили. Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте», — уверена Кравец.

Она предположила, что Вербер могла «залезть на поляну чьих-то интересов».

Фэшн-директор ЦУМ, вице-президент компании Mercury скончалась на 62-ом году жизни в Италии, где проводила отпуск. Вербер умерла в больнице в Форте-дей-Марми, куда ее экстренно госпитализировали. Предварительная причина смерти — анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Точную причину смерти покажет вскрытие. По словам телеведущей Ксении Собчак, Вербер болела последний год. Ранее у нее диагностировали рак крови, но в 2013 году бизнес-леди заявила, что победила онкологию.