Орешкин сообщил о работе РФ над снижением рисков от торговых войн

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал об активном сотрудничестве с Китаем и арабскими странами с целью нивелировать риски России от торговых войн, замедляющих мировую экономику.

«Здесь, конечно, влияние будет сдерживающее, но опять же, все в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом. Также использовать те возможности, которые у нас появляются на внешних рынках», — заявил Орешкин журналистам.

Ранее Орешкин заявлял, что торговые войны — фактор, повлиявший на экономическую динамику. Такие конфликты существенно бьют по мировой экономике, промышленной динамике и ценам на сырье. Так в в первом квартале текущего года ВВП РФ замедлил рост, а во втором ускорил до 0,8 процентов.

Сообщалось о переговорах между Россией и Китаем по поводу замещения товаров из США и более активному «подключению» КНР к российскому рынку. Орешкин заявил, что товарооборот между Китаем и РФ растет — он составил более 105 миллиардов долларов за прошлый год.