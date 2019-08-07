Провокаторша Соболь после третьего судебного штрафа оказалась в шаге от тюрьмы

Хорошевский районный суд Москвы постановил взыскать штраф в размере 300 тысяч рублей с юриста ФБК Любови Соболь по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Об этом стало известно 7 августа.

Заседание суда прошло без Соболь, юрист его проигнорировала. Это уже третье административное дело против соратницы Алексея Навального. Оно является основанием для возбуждения уголовного дела. Суд наказал активистку на сумму 300 тысяч рублей. Ранее с нее взыскивали сначала 30, а затем 300 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафов за последний месяц составила 630 тысяч рублей.

Ранее Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других независимых кандидатов не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за обнаружения подделок в подписных листах. Среди подписей избирателей также были найдены дубли и автографы несуществующих людей и умерших москвичей.