Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
17:15   7 Августа 2019
Россия

Провокаторша Соболь после третьего судебного штрафа оказалась в шаге от тюрьмы

Провокаторша Соболь после третьего судебного штрафа оказалась в шаге от тюрьмы

Хорошевский районный суд Москвы постановил взыскать штраф в размере 300 тысяч рублей с юриста ФБК Любови Соболь по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Об этом стало известно 7 августа. 

Заседание суда прошло без Соболь, юрист его проигнорировала. Это уже третье административное дело против соратницы Алексея Навального. Оно является основанием для возбуждения уголовного дела. Суд наказал активистку на сумму 300 тысяч рублей. Ранее с нее взыскивали сначала 30, а затем 300 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафов за последний месяц составила 630 тысяч рублей. 

Ранее Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других независимых кандидатов не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за обнаружения подделок в подписных листах. Среди подписей избирателей также были найдены дубли и автографы несуществующих людей и умерших москвичей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #цик #общество #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...