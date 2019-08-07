Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Украинcкий лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В ходе разговора Зеленский рассказал Макрону о диалоге с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 7 августа утром.

Как говорится в сообщении, президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» собраться для согласования шагов, ведущих к решению конфликта. Макрон поддержал инициативу Украины и выразил согласие с тем, что встреча в таком формате нужна в ближайшее время.

Французский лидер также сообщил, что намерен связаться по этому поводу с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в среду сообщалось, что Путин и Зеленский в рамках телефонных переговоров обсудили возможность встречи в «нормандском формате».