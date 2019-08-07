Орешкин считает, что РФ не стоит бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что россиянами не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель. По его словам, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания.

«Этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — заявил министр экономического развития.

Цены на нефть марок WTI и Brent снижаются с 1 августа. Это происходит на фоне заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на товары из Китая. По данным на понедельник, 5 августа, стоимость нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже 60 долларов.

Тогда же сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,04% — до 55,09 доллара за баррель.