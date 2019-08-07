Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
Сирийская арабская армия в понедельник, 5 августа, возобновила наступление на позиции вооруженных группировок в Большом Идлибе. Режим прекращения огня, который объявили в пятницу, 2 августа, в ходе встречи в Астанинском формате с участием политических групп сирийской «умеренной оппозиции», продержался всего три дня.
Сочинский меморандум не реализовали, потому что Турция заявила о решимость ликвидировать коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», которую контролировал главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), и наоборот допустила увеличение ее присутствия в Идлибе. Главарь «Тахрир аш-Шам» Мухаммед Абу аль-Джулани не участвовал в переговорах о перемирии, но заявлял, что коалиция не отведет тяжелое вооружение и технику.
Председатель информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии ФАН отметил, сейчас Анкара не в состоянии принципиально повлиять на позицию радикалов в Идлибе. По его словам, Турция продолжает поддерживать лояльные группировки, чтобы не утратить влияние полностью.
«Они могут что-то просить, даже иногда угрожать, но полностью поставить исламистов под свою руку они пока не могут, — считает Рожин.
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