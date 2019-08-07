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16:41   7 Августа 2019
Россия

Комиссии оценивают ущерб местных жителей от ЧП на военном складе под Ачинском

Комиссии оценивают ущерб местных жителей от ЧП на военном складе под Ачинском

Межведомственная комиссия по оценке ущерба начала обходы дворов, расположенных рядом с военным складом под Ачинском, где 5 августа произошло возгорание. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обходы продлятся в течение трех дней. Члены комиссии составят список граждан, которые нуждаются в социальных выплатах, отметили в ведомстве.

Администрация Ачинского района создала три комиссии по обследованию территорий в населенных пунктах Ключи, Улуй и Чулымка, Заворки, Малый Улуй. В селе Каменка обход будет совершен после завершения инженерной очистки.

Ранее сообщалось, что на военном складе начались ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, что за пожаром на военном складе последовали взрывы. Все населенные пункты в радиусе 20 километров от полигона были эвакуированы. СК РФ сообщал, что 8 человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #красноярский край #минобороны рф #ачинск

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