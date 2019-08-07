Комиссии оценивают ущерб местных жителей от ЧП на военном складе под Ачинском

Межведомственная комиссия по оценке ущерба начала обходы дворов, расположенных рядом с военным складом под Ачинском, где 5 августа произошло возгорание. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обходы продлятся в течение трех дней. Члены комиссии составят список граждан, которые нуждаются в социальных выплатах, отметили в ведомстве.

Администрация Ачинского района создала три комиссии по обследованию территорий в населенных пунктах Ключи, Улуй и Чулымка, Заворки, Малый Улуй. В селе Каменка обход будет совершен после завершения инженерной очистки.

Ранее сообщалось, что на военном складе начались ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, что за пожаром на военном складе последовали взрывы. Все населенные пункты в радиусе 20 километров от полигона были эвакуированы. СК РФ сообщал, что 8 человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело.