Режим ЧС ввели в Березовском районе Югры в связи с подтоплением сел
Представитель администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 7 августа, сообщил о распространении режима чрезвычайной ситуации, который ранее ввели в поселке Саранпауль, где подтопило пять жилых домов в связи с превышением уровня воды в реке.
Муниципалитет в субботу, 3 августа, сообщил о введении режима ЧС в Саранпауле. Уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, поэтому подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов, а также частично затронуло соседнюю деревню Хурумпауль.
Управление гражданской защиты населения Березовского района информировало, что с 12.00 часов дня по местному времени на территории Березовского района ввелим режим ЧС в связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль.
Сегодня по поручению Губернатора Югры Натальи Комаровой заместитель главы региона Андрей Зобницев провел заседание рабочей группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам обеспечения безопасности населения в паводкоопасной ситуации в с.п.Саранпауль Березовского района. pic.twitter.com/RoCYa63twX— Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре (@Emercom112) 3 августа 2019 г.