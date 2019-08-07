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16:30   7 Августа 2019
Россия

Режим ЧС ввели в Березовском районе Югры в связи с подтоплением сел

Режим ЧС ввели в Березовском районе Югры в связи с подтоплением сел

Представитель администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 7 августа, сообщил о распространении режима чрезвычайной ситуации, который ранее ввели в поселке Саранпауль, где подтопило пять жилых домов в связи с превышением уровня воды в реке. 

Муниципалитет в субботу, 3 августа, сообщил о введении режима ЧС в Саранпауле. Уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, поэтому подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов, а также ​​​частично затронуло соседнюю деревню Хурумпауль.

Управление гражданской защиты населения Березовского района информировало, что с 12.00 часов дня по местному времени на территории Березовского района ввелим режим ЧС в связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подтопление #чс #хмао #села

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