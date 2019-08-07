Стала известна дата первых дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга

Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга встретятся на первых дебатах 13 августа. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городскую избирательную комиссию.

«Первые дебаты состоятся 13 августа», — заявили в горизбиркоме.

По данным агентства, трансляцию дебатов будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», а также «Радио России». Следующий раунд дебатов состоится 20 и 27 августа. Телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать дебаты, которые назначены на 16, 23 и 30 августа. Что касается дебатов, которые пройдут 29 августа, их можно будет услышать на «Радио Санкт-Петербург».