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16:31   7 Августа 2019
Россия

РКН не нашел у агрегаторов новостей нарушений закона о хранения информации

РКН не нашел у агрегаторов новостей нарушений закона о хранения информации

Роскомнадзор не нашел в работе агрегаторов новостей нарушений требований закона, касающихся сроков распространения и хранения информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 7 августа.

Ведомство уточняет, что на сейчас в реестр новостных агрегаторов входят четыре сайта — Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru. Все они соблюдают правила о хранении данных. Согласно закону «Об информации», сами материалы, данные об источниках и сроках распространения сведений должны сохраняться в течение полугода.

Под само понятие «новостной агрегатор» попадают сайты, которые обрабатывают информацию и распространяют рекламу. Доступ к ним за сутки имеют более миллиона пользователей сети.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#роскомнадзор #новостные агрегаторы

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