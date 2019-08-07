РКН не нашел у агрегаторов новостей нарушений закона о хранения информации

Роскомнадзор не нашел в работе агрегаторов новостей нарушений требований закона, касающихся сроков распространения и хранения информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 7 августа.

Ведомство уточняет, что на сейчас в реестр новостных агрегаторов входят четыре сайта — Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru. Все они соблюдают правила о хранении данных. Согласно закону «Об информации», сами материалы, данные об источниках и сроках распространения сведений должны сохраняться в течение полугода.

Под само понятие «новостной агрегатор» попадают сайты, которые обрабатывают информацию и распространяют рекламу. Доступ к ним за сутки имеют более миллиона пользователей сети.