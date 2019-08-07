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16:25   7 Августа 2019
Россия

Украину осудили в российском Совфеде за участие в войне в Ливии

Украину осудили в российском Совфеде за участие в войне в Ливии

Украинские самолеты ИЛ-76ТД были уничтожены в июле во время боев за аэропорт Аль-Джуфра в Ливии — теперь Украина фактически является участником гражданской войны в стране, уверен сенатор Владимир Джабаров.

«Шальные деньги от занятия наемничеством кружат головы безработным украинским летчикам, как гражданским, так и военным. Они выступают на стороне одной из противоборствующих сил. В Ливии идет прямая вооруженная борьба между сторонниками маршала Хафтара  и последователями официального правительства», — сообщил Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей.

Сенатор отметил, что потеря трех транспортных украинских самолетов, находящихся в Ливии, обернется немалыми убытками для Киева. Он отмечает, что наемные военные должны осознавать всю опасность подобного заработка.

Украину осудили в российском Совфеде за участие в войне в Ливии

Джабаров отметил, что участие в африканских политических конфликтах для Украины довольно странно — сейчас страна сама находится в нестабильном положении, ведь противоречия между Киевом и Донбассом не устраняются.

«Необходимо прилагать все усилия для урегулирования этого конфликта, а не лезть в далекую от Украины Ливию. Я думаю, что на Украине многие даже не знают, где находится эта страна», — подытожил Владимир Джабаров.

Ранее сообщалось, что пилотом одного из уничтоженных украинских самолетов был летчик-контрактник — он пытался спасти бортовые документы перед падением. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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