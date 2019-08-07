Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
16:25   7 Августа 2019
Россия

Орешкин объяснил, что торговые войны замедляют рост российского ВВП

Орешкин объяснил, что торговые войны замедляют рост российского ВВП

Замедление роста российского ВВП с начала года связано, в частности, с торговыми войнами, которые ослабляют мировую экономику. Об этом заявил глава министерства экономического развития Максим Орешкин 7 августа.

«Не главный [фактор], но один из тех, что повлиял на экономическую динамику», — добавил он.

Торговые противостояния существенно бьют по глобальной экономике, и, как следствие, по промышленной динамике и ценам на сырьевые товары по всей планете.

Ведомство в июле сообщало, что ВВП РФ в первом квартале текущего года замедлил рост, а во втором  — напротив, ускорил до 0,8 процентов. В целом, за первое полугодие показатель составил 0,7 процентов в годовом выражении. 

Согласно данным Росстата, в прошлом году экономика России поднялась на 2,3 процента. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году внутренний валовый продукт вырастет на 1,3 процента. В Банке России отметили, что тенденция показателя не соответствует ожиданиям регулятора, и снизили прогноз до одного-полутора процентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минэкономразвития #ввп #орешкин #торговые войны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...