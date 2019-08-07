Орешкин объяснил, что торговые войны замедляют рост российского ВВП

Замедление роста российского ВВП с начала года связано, в частности, с торговыми войнами, которые ослабляют мировую экономику. Об этом заявил глава министерства экономического развития Максим Орешкин 7 августа.

«Не главный [фактор], но один из тех, что повлиял на экономическую динамику», — добавил он.

Торговые противостояния существенно бьют по глобальной экономике, и, как следствие, по промышленной динамике и ценам на сырьевые товары по всей планете.

Ведомство в июле сообщало, что ВВП РФ в первом квартале текущего года замедлил рост, а во втором — напротив, ускорил до 0,8 процентов. В целом, за первое полугодие показатель составил 0,7 процентов в годовом выражении.

Согласно данным Росстата, в прошлом году экономика России поднялась на 2,3 процента. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году внутренний валовый продукт вырастет на 1,3 процента. В Банке России отметили, что тенденция показателя не соответствует ожиданиям регулятора, и снизили прогноз до одного-полутора процентов.