Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
Хантсман оберегал деловые отношения США и России

Хантсман оберегал деловые отношения США и России

 Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

 Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

 Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе

Бездействие Турции сорвало перемирие в Идлибе
16:09   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом. Посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил в Twitter, что президента Турции ожидает насыщенная программа и ряд важных встреч.

Ранее в Киеве сообщили, что Зеленский посетит Турцию 7—8 августа для встречи с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в рабочем расписании главы Украины была запланирована встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...