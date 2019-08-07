Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом. Посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил в Twitter, что президента Турции ожидает насыщенная программа и ряд важных встреч.

Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) August 7, 2019

Ранее в Киеве сообщили, что Зеленский посетит Турцию 7—8 августа для встречи с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в рабочем расписании главы Украины была запланирована встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем.