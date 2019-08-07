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16:01   7 Августа 2019
Россия

«ВКонтакте» расширяет функционал

«ВКонтакте» расширяет функционал

Пользователей социальной сети «ВКонтакте» ждут нововведения, сообщили в пресс-службе ресурса 7 августа. Ими станут музыкальные стикеры в историях, которые будут доступны в приложении после обновления в ближайшее время.

Автор «сториз» сможет поделиться треком, прикрепляя соответствующий значок в видео. В то же время, его друзья и подписчики смогут сохранять понравившиеся песни. На первом этапе каталог музыки будет ограничен, однако со временем его пополнят.

«Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам», — отметили в пресс-службе.

«ВКонтакте» расширяет функционал

Отмечается, что «ВКонтакте» станет первой российской платформой, которая внедрила данную функцию. При этом, соцсеть будет использовать собственный музыкальный сервис.

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Автор: Анна Манц
#вконтакте #музыка #истории

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