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15:58   7 Августа 2019
Россия

Три районных суда в Москве возобновили работу после «минирования»

Три районных суда в Москве возобновили работу после «минирования»

Тверской, Мещанский и Пресненский суды Москвы возобновили работу в штатном режиме после эвакуации из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 августа. 

Ранее на электронную почту всех трех столичных судов пришло сообщение о «минировании» зданий. Как отметили в пресс-службах, сотрудников Тверского и Мещанского районных судов эвакуировали.

Сейчас все три суда возобновили работу после проверки. 

Ранее аналогичная угроза поступила в Мосгоризбирком. Кинологическая проверка не нашла взрывных устройств. Учреждение также работает в штатном режиме.

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Автор: Арсений Аскольский

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