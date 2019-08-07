Три районных суда в Москве возобновили работу после «минирования»

Тверской, Мещанский и Пресненский суды Москвы возобновили работу в штатном режиме после эвакуации из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 августа.

Ранее на электронную почту всех трех столичных судов пришло сообщение о «минировании» зданий. Как отметили в пресс-службах, сотрудников Тверского и Мещанского районных судов эвакуировали.

Сейчас все три суда возобновили работу после проверки.

Ранее аналогичная угроза поступила в Мосгоризбирком. Кинологическая проверка не нашла взрывных устройств. Учреждение также работает в штатном режиме.