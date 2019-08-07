Более 90 тысяч человек предстоит расселить из аварийного жилья в УрФО

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в среду, 7 августа, в ходе совещания, посвященного проблемам в отрасли ЖКХ, сообщил, что до начала 2025 года предстоит расселить из аварийного жилья более 90 тысяч человек. По его словам, в УрФО людей расселят в рамках проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.

«Для решения задачи до 2025 года планируется направить почти 74 миллиарда рублей, в том числе деньги фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 32,5 миллиарда рублей», — добавил Цуканов.

С января по июль 2019 года в Уральском федеральном округе переселили только 1970 человек из аварийной жилой площади, превышающей 28 тысяч квадратных метров. Полпред отметил, что по итогам проверки, которую провел фонд содействия и реформирования ЖКХ в первом квартале 2019 года, зафиксировали невыполнение программы переселения людей из аварийного жилья.

Цуканов подчеркнул, что 2019 год станет решающим в расселении деревянных вагончиков в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале. Сейчас почти десять тысяч человек проживают в 3204 балках.