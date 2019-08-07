Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

 «ВКонтакте» расширяет функционал

«ВКонтакте» расширяет функционал
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

 Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана
Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

 Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

 «ВКонтакте» расширяет функционал

«ВКонтакте» расширяет функционал
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

 Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана
Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

 Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
16:01   7 Августа 2019
Россия

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Врачи накануне заседания в Центральной избирательной комиссии подготовили капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая голодает уже более 20 дней. Об этом 7 августа пишет РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. 

«Мы вчера очень беспокоились, кстати, о вашем здоровье. Мы приготовили и коляску, у нас дежурили медперсонал, были даже капельницы с питательным раствором», — рассказала Памфмилова. 

Ранее рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь. Юристу ФБК было отказано в регистрации из-за превышения допустимого количество липовых подписей. При проверки документов выяснилось, что Соболь предоставила подписи мертвецов и никогда не существовавших людей. В среду ЦИК приняла решение жалобу не удовлетворять. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #цик #общество #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...