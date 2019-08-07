Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Врачи накануне заседания в Центральной избирательной комиссии подготовили капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая голодает уже более 20 дней. Об этом 7 августа пишет РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«Мы вчера очень беспокоились, кстати, о вашем здоровье. Мы приготовили и коляску, у нас дежурили медперсонал, были даже капельницы с питательным раствором», — рассказала Памфмилова.

Ранее рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь. Юристу ФБК было отказано в регистрации из-за превышения допустимого количество липовых подписей. При проверки документов выяснилось, что Соболь предоставила подписи мертвецов и никогда не существовавших людей. В среду ЦИК приняла решение жалобу не удовлетворять.