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15:51   7 Августа 2019
Политика

Минпросвещения разработает экзамен по русскому языку для иностранцев

Минпросвещения разработает экзамен по русскому языку для иностранцев

Министерство просвещения РФ занимается созданием экзамена по русскому языку для иностранцев по типу английского теста IELTS, рассказал замминистра Павел Зенькович.

«Мы идем по пути создания единого многоуровневого экзамена, который был бы разработан с учетом уровней, которые уже есть, по типу IELTS, с тем чтобы на него могли опираться и вузы, и наши коллеги, которые занимаются гражданством, и центры «Россотрудничества» за рубежом. Некий такой прообраз IELTS по английскому», — заявил Зенькович в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам развития русского языка, цитирует ТАСС.

Новый тест по русскому языку будет рассчитан на иностранных граждан, в нем предполагается от пяти до восьми уровней. Многоуровневая система введена для получения экзаменуемыми сертификата, соответствующего уровню их языковых знаний.

Ранее Минпросвещения совместно с Минтруда начали проработку вопроса о создании группы, контролирующей уровень заработных плат российских учителей. В конце июня ведомство предложило использовать компьютерные игры для обучения в школах.

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Автор: Тимофей Булочкин
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