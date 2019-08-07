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15:45   7 Августа 2019
Весь мир

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Взрыв прогремел в нигерийском городе Мафа, штат Борно, сообщила Daily Facts со ссылкой на службы спасения 7 августа.

Отмечается, что инициаторами инцидента стали две террористки-смертницы, которые подорвались в толпе женщин, совершающих покупки на городской площади. Силовики считают, что они являлись членами радикальной группировки «Боко харам», которая в 2015 году присягнула на верность «Исламскому государству»*.

От взрыва погибли три человека, еще восемь получили ранения.

По информации ИА «Синьхуа», смертница была одна. Она погибла вместе с еще пятью людьми. Портал ссылается на главу регионального управления по борьбе со стихийными бедствиями Белло Данбатта. Повреждения получили пятеро — три ополченца и два мирных жителя.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #террорист-смертник #нигерия

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