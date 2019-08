США и Южная Корея обсуждают увеличение взносов на оборону от КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 7 августа, сообщил, что Вашингтон обсуждает с Сеулом дальнейшее увеличение взносов со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР. По его словам, стартовали переговоры о дальнейшем увеличении платежей для США.

Трамп добавил, что Сеул согласился заплатить Вашингтону значительно больше денег, чтобы защитить Южную Корею от КНДР. При этом президент уточнил, что «последние несколько десятилетий южнокорейская сторона платила американской «очень мало», но в 2018 году заплатила 990 миллионов долларов.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000..