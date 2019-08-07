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15:35   7 Августа 2019
Весь мир

США и Южная Корея обсуждают увеличение взносов на оборону от КНДР

США и Южная Корея обсуждают увеличение взносов на оборону от КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 7 августа, сообщил, что Вашингтон обсуждает с Сеулом дальнейшее увеличение взносов со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР. По его словам, стартовали переговоры о дальнейшем увеличении платежей для США. 

«Южная Корея  — очень богатая страна, чувствующая обязательство внести вклад в оборону, которую обеспечивают США», — добавил президент.

Трамп добавил, что Сеул согласился заплатить Вашингтону значительно больше денег, чтобы защитить Южную Корею от КНДР. При этом президент уточнил, что «последние несколько десятилетий южнокорейская сторона платила американской «очень мало», но в 2018 году заплатила 990 миллионов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #трамп #южная корея

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