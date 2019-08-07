Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Экс-стажер Белого дома Моника Левински согласилась стать продюсером четвертого сезона сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story). Телешоу расскажет о сексуальном скандале с ее участием, который едва не стоил президенту Биллу Клинтону импичмента.

Об этом пишет газета Washington Post в среду, 7 августа. Новый сезон телешоу получил название «Импичмент: американская история преступлений». Он будет основан на книге Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Левински заявила, что ее убедило поучаствовать в проекте намерение режиссера Райана Мерфи дать слово тем, кого раньше отодвигали в сторону и «затыкали рот». Она отметила, что обрела право говорить за саму себя только несколько лет назад.

Роль Моники Левински в сериале сыграет Бини Фельдштейн, а ее подругу, чиновницу Пентагона Линду Трипп, которая передала откровения Левински прокурору Кеннету Стару — Сара Полсон. Пока неизвестно, кто сыграет чету Клинтонов.

Предыдущие сезоны «Американской истории преступлений» рассказывали об убийствах, в котором обвиняли футболиста О.Джея Симпсона, и кутюрье Джанни Версаче.

О связи Левински с женатым президентом стало известно в начале 1998 года. Скандал закончилс япопыткой импичмента Клинтона, которого уличили в лжи под присягой. В 2014 году Левински выразила сожаление о случившемся. Она призналась, что связь с Клинтоном у нее была по обоюдному согласию.