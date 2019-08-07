Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

 «ВКонтакте» расширяет функционал

«ВКонтакте» расширяет функционал
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

 Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана
Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

 Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

Медики с капельницами и коляской дежурили в ЦИК ради Соболь

 «ВКонтакте» расширяет функционал

«ВКонтакте» расширяет функционал
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом

 Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана
Две смертницы подорвали себя в Нигерии

Две смертницы подорвали себя в Нигерии

 Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
15:36   7 Августа 2019
Россия

Памфилова разуверилась в адекватности Соболь после проплаченной Западом истерики в ЦИКе

Памфилова разуверилась в адекватности Соболь после проплаченной Западом истерики в ЦИКе

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь устроила истерику на заседании ЦИК в среду.

Она неадекватно отреагировала на вопрос об автографах «мертвых душ» в ее подписных листах, после чего ей отключили микрофон. Соболь такие меры не остановили и она, подойдя вплотную к столам членов ЦИК, стала на них кричать.

Как отметила Глава ЦИК Элла Памфилова, аргументация в разговоре с Соболь бесполезна, так как ей нужно отработать деньги, которые в нее вложили.

В ходе заседания члены Центризбиркома приняли решение не удовлетворить жалобу юриста ФБК Любовь Соболь на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Напомним, Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова и ряд других "независимых" кандидатов не зарегистрировали на выборы в МГД из-за обнаружения фальшивых подписей в подписных листах. Также было установлено, что среди подписей избирателей есть дубли, подделки, автографы несуществующих людей и даже подписи умерших москвичей.

Кандидаты решили добиться допуска к выборам с помощью незаконных протестных акций. Организаторы несанкционированных митингов находятся под арестом, но Соболь от административного ареста защищает наличие маленького ребенка.

В настоящее время в отношении Соболь возбуждено четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение требований полиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #цик #памфилова #общество #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...