ЦИК не удовлетворил жалобу Соболь на отказ в регистрации на выборы в МГД

Центральная избирательная комиссия не удовлетворила жалобу юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Решение принято 7 августа.

Напомним, что в подписях у экс-кандидатки обнаружили подписи мертвых москвичей, а на стадии сбора полиция нашла «фабрику» по фальсификации документов для нее. Накануне, 6 августа, Соболь получила окончательный недопуск на выборы в МГД.

После первичного отказа юрист и другие «оппозиционные» кандидаты решили надавить на избиркомы посредством проведения незаконных митингов. Стоит отметить, что столичные власти шли на встречу экс-претендентов и согласовывали им проспект Сахарова, однако организаторы несанкционированных сборищ решили нарушить закон и подставить жителей, гостей и бизнес Москвы.

Наличие маленькой дочери сильно развязывает руки несостоявшейся политиканше. На нее не могут наложить административный арест, а уголовное наказание для таких граждан зачастую меняется на условное. Соболь собрала уже четыре административных дела, которые касаются организации незаконных митингов и неисполнения законных требований полиции.