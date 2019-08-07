Минтруд заявил о росте поддержки российских семей с детьми

Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в среду, 7 августа, сообщил, что объем мер поддержки семей с детьми в 2018 году существенно вырос по сравнению с 2017 годом. По информации Федеральной службы государственной статистики, в 2017 году 26 процентов детей проживали в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

«В статистическом мониторинге Росстата представили данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2018 года для семей, в которых уровень среднедушевого дохода не превышает 1,5 МРОТ, не только ввели ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, но и ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет денег материнского капитала.

Размер выплаты в среднем составляет 11,2 тысячи рублей, а срок выплаты пособия – до достижения ребенком полуторагодовалого возраста. В Минтруде добавили, что в 2019 году в регионах стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности, в ходе которого выработают меры по совершенствованию региональных систем поддержки бедных россиян с учетом критериев нуждаемости.