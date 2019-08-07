Мосгоризбирком заявил об угрозе взрыва

Мосгоризбирком заявил о поступившем сообщении о «минировании». Неизвестные потребовали освободить всех задержанных участников уличных протестов, угрожая, что в ином случае здание МГИК будет взорвано. Об этом 7 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

По словам представителя пресс-службы Мосгоризбиркома, после проведения кинологической проверки здания взрывное устройство обнаружено не было.

«Мосгоризбирком работает в обычном режиме», — сказал он.

По данным источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, экстренные службы Москвы также получили несколько анонимных сообщений об угрозах взрыва зданий Мещанского, Тверского и Пресненского судов.

При этом в МГИК добавили, что те, кто пытаются давить на Московскую городскую избирательную комиссию, столкнутся с правовыми последствиями. Любые попытки запугивания бесполезны, подчеркнули в Мосгоризбиркоме.

Ранее несистемным кандидатам Илье Яшину, Любови Соболь и Дмитрию Гудкову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Поводом для такого решения стали выявленные нарушения в подписных листах, в том числе большой процент липовых подписей. Экс-кандидаты организовали несогласованные протестные акции с массовыми беспорядками, в ходе которых было задержано более 1000 человек.