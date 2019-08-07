Памфилова объяснила Соболь, что ее «надули» на четыре миллиона с экспертизой подписей

Глава ЦИК Элла Памфилова порекомендовала экс-кандидату в Мосгордуму Любови Соболь, которая в документах за свое выдвижение использовала подписи мертвецов и липовые автографы, взыскать деньги за проведение экспертизы подписей с тех экспертов, к которым обращались ее представители.

«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», — заявила Памфилова.

Об этом глава ЦИК заявила на заседании в среду, 7 августа. Представитель Соболь Александр Помазуев бурно выражал с несогласие с этим. По его мнению, Памфилова не придерживалась повестки заседания. Она, в сою очередь, отметила, что это ее право, а «вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки».

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала оставить жалобу Соболь без удовлетворения. Таким образом, ей окончательно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. ЦИК восстановил 7 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации ей не хватает еще 232 достоверные подписи.

Напомним, после первичного отказа избиркома регистрировать кандидатами Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова из-за обнаруженных нарушений в подписных листах, бывшие кандидаты начали организацию несанкционированных протестных мероприятий. О последствиях в виде административных штрафов и арестов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов за день до несанкционированной акции.

Юрист так называемого «ФБК» так увлеклась играми в политику, что совсем забыла о собственной дочери. Она не занимается ее воспитанием, но активно использует в качестве «живого щита», чтобы избегать наказания за нарушение законов. Наличие ребенка защищает женщину от административного ареста.

Против Соболь уже заведены четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции.