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14:47   7 Августа 2019
Россия

Промышляющую разбоями ОПГ обезвредили в Санкт-Петербурге

Промышляющую разбоями ОПГ обезвредили в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга обезвредила организованную преступную группу уроженцев Закавказья после разбойного нападения на петербуржца. Трое членов группы к настоящему времени уже задержаны. Правоохранители изъяли у преступников боеприпасы, оружие, оптические прицелы и маски с прорезями для глаз. 

По информации ТАСС, возраст подозреваемых варьируется от 26 до 33 лет. Это уроженцы Закавказья, которые нигде не работают. 

«В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты газовый и травматический пистолеты, карабин и патроны к нему, оптический прицел, оборудование для вскрытия автомобилей, маски с прорезями для глаз», — сообщило МВД. 

Правоохранители рассказали, что смогли выйти на подозреваемых из-за разбойного нападения на молодого петербуржца. Неизвестные атаковали молодого человека в Татарском переулке в середине июля. Его насильно усадили в BMW, которая принадлежала супруге, а позже украли из бардачка машины более 250 тысяч рублей. Затем злоумышленники потребовали еще 100 тысяч рублей. Они увезли 23-летнего петербуржца на другой конец города, а машину оставили себе. 

«У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны к серии тяжких преступлений на территории города и области. В настоящее время устанавливается их причастность к другим противоправным фактам», — сообщили в МВД. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мвд #общество #опг

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