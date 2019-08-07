Промышляющую разбоями ОПГ обезвредили в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга обезвредила организованную преступную группу уроженцев Закавказья после разбойного нападения на петербуржца. Трое членов группы к настоящему времени уже задержаны. Правоохранители изъяли у преступников боеприпасы, оружие, оптические прицелы и маски с прорезями для глаз.

По информации ТАСС, возраст подозреваемых варьируется от 26 до 33 лет. Это уроженцы Закавказья, которые нигде не работают.

«В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты газовый и травматический пистолеты, карабин и патроны к нему, оптический прицел, оборудование для вскрытия автомобилей, маски с прорезями для глаз», — сообщило МВД.

Правоохранители рассказали, что смогли выйти на подозреваемых из-за разбойного нападения на молодого петербуржца. Неизвестные атаковали молодого человека в Татарском переулке в середине июля. Его насильно усадили в BMW, которая принадлежала супруге, а позже украли из бардачка машины более 250 тысяч рублей. Затем злоумышленники потребовали еще 100 тысяч рублей. Они увезли 23-летнего петербуржца на другой конец города, а машину оставили себе.