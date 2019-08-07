Москвичи гонят в Америку участников незаконных митингов «оппозиции»

Немногочисленный, но незаконный митинг состоялся в Москве 3 августа — его участников осудили простые москвичи, прогулкам которых мешали нарушители общественного порядка в центре столицы.

«Мы просто вышли погулять, а в итоге тут какие-то бездельники устроили митинги, не пройти никуда», — заявила одна из москвичек, передает Nation News.

Жители столицы считают, что незаконными мероприятиями невозможно добиться положительных изменений в стране. Напомним, по оценкам МВД на несанкционированное мероприятие 3 августа пришли 1,5 тысячи человек.

Ранее после отказа МГИК регистрировать кандидатами представителей «внесистемной оппозиции» Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова из-за обнаруженных нарушений в подписных листах, в том числе и подписей мертвецов, бывшие кандидаты начали организацию несанкционированных протестов.

Экс-кандидаты проигнорировали предложение властей города согласовать протестные митинги на другие даты и шантажировали ЦИК несогласованными митингами. Сейчас все они, кроме Соболь, находятся под административным арестом — она не может быть арестована из-за малолетней дочери, чем активно пользуется.

Соболь фигурирует уже в четырех административных делах — два заведено по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов, еще два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции, также заведено уголовное дело по факту воспрепятствования работе избиркомов, где она проходит как свидетель.