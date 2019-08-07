Оголтелые русофобы из «Википедии» правят энциклопедию согласно «белоленточным взглядам»

Русскую «Википедию» захватила оппозиционная повестка и либеральные политические пристрастия, поэтому говорить о нейтралитете интернет-платформы не приходится.

Ранее стало известно, что «Википедия» заблокировала Федеральное агентство новостей и несколько других российских СМИ, расследующих деятельность оппозиции и либерального движения в России. Сайт внес интернет-СМИ в черный список за неудобные для российской оппозиции факты.

Необъективное отношение «Википедии» к либеральным движениям в РФ замечали и раньше. Например, создатель проекта «Руксперт», топ-блогер «Живого Журнала» Олег Макаренко (fritzmorgen) отмечал ангажированность русского сегмента «Википедии», преподносящий статьи с русофобскими взглядами.

Макаренко также высказывал мнение, что модераторам энциклопедии как будто бы приплачивает Михаил Ходорковский в связи с креном площадки в сторону либеральных идей и «белоленточных взглядов».

Руководство русской Википедии даже не пытается скрывать антироссийские взгляды. Так, учредитель Wikimedia RU Павел Каганер ранее заявлял, что Россия является «таким же нелепым обрубком, как и Украина».

Другой член Wikimedia RU Павел Крахотин заявлял, что Россией руководят «жулики и воры» и призывал граждан присоединяться к митингу в 2014 году, цитируя пост из блога Алексея Навального. Он также заявлял, что лично посетит протестную акцию.

Также в администрации русской «Википедии» находится Анастасия Львова, которая ранее выступала за то, чтобы к гомосексуалистам нормально относились и в детском возрасте. Приверженность антироссийским идеям также показывали учредители Wikimedia RU Андрей Волыхов, Илья Щуров и экс-администратор Сергей Лещина.

В политических взглядах этих людей нет ничего предосудительного, но только если они не находятся в руководстве «беспристрастной» интернет-энциклопедии.

Администраторы и редакторы таких ресурсов должны быть аполитичны, ведь их ангажированность может повлиять на формирование общественного мнения.