ЕК знает о возможных санкциях США в связи с «Северным потоком-2»​​​​​​​

Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен в среду, 7 августа, сообщила, что ЕК следит за ситуацией с возможными санкциями США в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» из РФ в Германию через Балтийское море.

Комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие проекта закона о санкциях против «Северного потока-2». Документ подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Согласно законопроекту, лицам, которые причастны к укладке газопровода в море, не только запретят въезжать на территорию США, но и заморозят находящиеся в американской юрисдикции активы.

