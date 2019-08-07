Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

 Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей
Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

 Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине
Тунисцы выберут президента 15 сентября

Тунисцы выберут президента 15 сентября

 Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

 Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей
Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

 Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине
Тунисцы выберут президента 15 сентября

Тунисцы выберут президента 15 сентября

 Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
14:10   7 Августа 2019
Россия

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Государственная дача «Глициния» под Ялтой продана за 1,2 миллиарда рублей. Когда-то на ней отдыхал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений республики Анну Анюхину. 

Планы продать бывшую госдачу обсуждались еще в марте на заседании Госсовета Крыма. Планировалось, что полученные от продажи средства должны пополнить доходную часть бюджета республики. 

«[Госдача] продана. За 1,2 миллиарда [рублей]. Пока юридическое лицо вам не могу сказать»,  — сообщила Анюхина.

По данным открытых источников, государственная дача «Глициния» была построена в 1955 году. Сейчас она преобразована в пансионат. Там расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 гектаров, а также собственный пляж длиной 700 метров. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #брежнев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...