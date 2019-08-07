Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Государственная дача «Глициния» под Ялтой продана за 1,2 миллиарда рублей. Когда-то на ней отдыхал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений республики Анну Анюхину.

Планы продать бывшую госдачу обсуждались еще в марте на заседании Госсовета Крыма. Планировалось, что полученные от продажи средства должны пополнить доходную часть бюджета республики.

«[Госдача] продана. За 1,2 миллиарда [рублей]. Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — сообщила Анюхина.

По данным открытых источников, государственная дача «Глициния» была построена в 1955 году. Сейчас она преобразована в пансионат. Там расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 гектаров, а также собственный пляж длиной 700 метров.