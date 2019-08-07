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ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

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14:23   7 Августа 2019
Россия

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия окончательно отказала Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму 7 августа. На заседании заместитель председателя ведомства Николай Булаев отметил наличие совершенно других подписей в документах, которые сдал экс-претендент. 

«Вы [Гудков] принесли нам заявления от избирателей. Вот, посмотрите на их подписи в ваших заявлениях и раньше — на листах. Да, они в чем-то похожи. Но это просто имитация», — добавил он.

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

К тому же, зампред напомнил о «мертвых душах» в подписях. Поскольку все якобы подписавшиеся люди скончались после марта текущего года, комиссия уверена, что Гудков использовал мартовские базы для фальсификации документов.

ЦИК анонсировал перепроверку подписей пожаловавшихся кандидатов в МГД 30 июля. Среди них «оппозиционные» Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие. Напомним, что вышеназванные лица организовали ряд незаконных митингов в Москве. Суммарное количество мертвецов в подписях независимых кандидатов перевалило за 300 штук.

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

На несанкционированной акции 27 июля в столице Гудкова арестовали на 30 суток. 1 августа суд отклонил апелляцию обвиняемого в призывах к беспорядкам и оставил его под стражей.

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Автор: Анна Манц
#москва #митинг #цик #гудков #мосгордума

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