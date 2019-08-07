Валуев сожалеет о гибели заслуженного тренера РФ Дербина

Депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев сожалеет о гибели своего друга — тренера и мастера спорта по греко-римской борьбе Валерия Дербина.

Дербин погиб в ДТП вечером 6 августа: его автомобиль несколько раз столкнулся с припаркованными машинами. По предварительной версии, Дербину стало плохо за рулем из-за инфаркта.

«Он был моим близким другом. Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку. Она нужна боксерам. Он тренировал моего сына с детства», – рассказал парламентарий в интервью изданию Петербургский Дневник.

Депутат подчеркнул, что погибший воспитал не одно поколение «достойных спортсменов», а в последнее время работал в легко-атлетической школе им. Алексеева. Дербин скончался на 64 году жизни.

«Его все очень любили – и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…», — сообщил Валуев.

Ранее 6 августа в Италии после инфаркта скончалась директор ЦУМ Алла Вербер, ей было 62 года.