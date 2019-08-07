Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»

Сотрудники британского Скотленд-Ярда не располагают доказательствами причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери.

Заместитель главы ведомства королевства Нил Басу напомнил, что полицейские работают с доказательствами. Однако их все еще нет.

«Было множество гипотез по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы — все это основывалось на оценках экспертов по России», — добавил он.

Вместе с тем, Скотленд-Ярд все еще готов предъявить обвинение в покушении на убийство россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых считают возможными исполнителями отравления. Расследование уголовного дело все еще продолжается.

В марте 2018 года произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Событие получило громкую огласку по всему миру. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в России за государственную измену. После инцидента Лондон обвинил российскую сторону в причастности, но Кремль категорически отрицает заявление.

Москва не раз призывала Лондон к совместному расследованию инцидента в Солсбери, однако британская сторона игнорирует инициативу. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявляла, что вещество, которое было использовано при отравлении Скрипалей, якобы было произведено в России. Лабораторные исследования полностью опровергли слова британского политика.

Власти Великобритании также обнародовали имена и фотографии «подозреваемых». Ими оказались якобы российские офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Москва в свою очередь сообщила, что «впервые слышит эти имена».