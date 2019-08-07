Видео первого полета беспилотника «Охотник» появилось в сети

Минобороны РФ опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник». Он должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах РФ.

Ролик опубликован на YouTube-канале военного ведомства в среду, 7 августа. На видео видно, как беспилотник с номер «071» взлетает в небо. Показан его полет и маневры на высоте, а также посадка. «Охотник» летал с неубранными шасси — так проходит первый полет любой авиатехники самолетного типа.

Кроме того, на БПЛА установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие установки используются, в частности, на истребителях Су-27.

Минобороны РФ сообщило в субботу о первом полете «Охотника», который длился более 20 минут. В открытых данных указано, что БЛА разработан с технологией «стелс», которая снижает радиолокационную заметность, по схеме «летающее крыло». Он способен развить скорость в полете до 1000 километров в час.

Контракт на разработку беспилотника подписан между Минобороны и компанией «Сухой» в 2011 году.