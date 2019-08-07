Тунисцы выберут президента 15 сентября

Представитель избирательного органа Туниса в среду, 7 августа, сообщил, что президентские выборы назначили на 15 сентября 2019 года. По его словам, потенциальных кандидатов на пост президента Туниса зарегистрируют до 9 августа, а избирательные кампании запланировали на 2–13 сентября. Результаты всенародного голосования обнародуют через два дня после голосования.

Избирательный орган отклонил призывы отложить голосование после смерти в июле 92-летнего президента Беджи Каид Эс-Себси, который стал первым демократически избранным лидером страны в 2014 году. Самая крупная политическая партия Туниса, умеренная исламистская Эннахда, во вторник, 6 августа, назвала вице-президента партии Абдель Фаттах Муру кандидатом на президентский пост.

Другая политическая партия объявила, что тунисский премьер-министр Юсеф Шахед тоже баллотируется на президентский пост. Другие кандидаты — экс-премьер Мехди Джомаа и бывший временный президент Монсеф Марзуки. Тунисский лидер контролирует внешнюю и оборонную политику.