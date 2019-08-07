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13:39   7 Августа 2019
Россия

Мирового судью в Чувашии подозревают в мошенничестве почти на три миллиона рублей

Мирового судью в Чувашии подозревают в мошенничестве почти на три миллиона рублей

Следователи завели уголовное дело против мирового судьи в Чувашии, которая подозревается в получении почти 3 миллионов рублей за изменение категории земельного участка.

Следователи считают, что подозреваемая Роза Габдуллова получила лично и через знакомую 850 тысяч рублей от жителя города Чебоксары, которому женщины пообещали, что Габдуллова изменит категорию земельного участка и оформит возведенный на нем самострой.

В июне 2018 года женщины обманным путем получили от мужчины еще 2 миллиона рублей, а 16 июля 2018 года при получении 1,8 миллиона рублей их задержали правоохранители.

Против знакомой мирового судьи также открыли уголовное дело. Ведется расследование.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #общество #чувашия

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