Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 7 августа, на сайте электронных петиций ответил за требование уволить главу президентской администрации Андрея Богдана.

«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — написал он.

Стоит заметить, что это уже вторая петиция насчет Богдана, которую разместили на сайте главы страны. Первую создали спустя два дня после его назначения, а сбор необходимого количества голосов тогда занял двое суток. Однако Зеленский проигнорировал требование. Нынешняя петиция собрала нужную поддержку в конце июля.

Ранее украинский лидер заменил администрацию президента офисом. 25 июня он уволил Богдана с должности главы президентской администрации и назначил его руководителем офиса президента. Уже 1 августа стало известно, что Богдан подал в отставку. Причины решения не разглашаются.