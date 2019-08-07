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Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

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13:25   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 7 августа, на сайте электронных петиций ответил за требование уволить главу президентской администрации Андрея Богдана.

«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — написал он.

Стоит заметить, что это уже вторая петиция насчет Богдана, которую разместили на сайте главы страны. Первую создали спустя два дня после его назначения, а сбор необходимого количества голосов тогда занял двое суток. Однако Зеленский проигнорировал требование. Нынешняя петиция собрала нужную поддержку в конце июля.

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Ранее украинский лидер заменил администрацию президента офисом. 25 июня он уволил Богдана с должности главы президентской администрации и назначил его руководителем офиса президента. Уже 1 августа стало известно, что Богдан подал в отставку. Причины решения не разглашаются.

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Автор: Анна Манц
#петиция #украина #зеленский #богдан

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