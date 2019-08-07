Власти Германии пока не могут анонсировать встречу по Донбассу
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германия пока не может анонсировать дату встречи лидеров «нормандского формата». Об этом она сообщила на брифинге в среду, 7 августа.
«Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате», — подчеркнула Деммер,
Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. Поводом для заявления послужли два обстрела позиций силовиков в Донбассе накануне, в результате которых погибли четверо военных.
Глава СНБО Александр Данилюк заявил, что «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания». Зеленский провел совещание с силовиками после инцидента.
В свою очередь, ДНР отрицает причастность к гибели четырех военных, утверждая, что силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.